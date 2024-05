Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πήρε στα χέρια του το βραβείο του rookie της σεζόν.

Ξεκίνησε να μαζεύει ατομικές διακρίσεις ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο σταρ των Σπερς αναδείχθηκε rookie της σεζόν νικώντας τους Τσετ Χόλμγκρεν και Μπράντον Μίλερ. Σε μια χρονιά που πρόσφερε αρκετές εντυπωσιακές παραστάσεις στο κοινό του Σαν Αντόνιο.

Φέτος ο Γάλλος ψηλός είχε 21.4 πόντους, 10.6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ, ενώ σούταρε με 46.5% εντός παιδιάς με την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Μάλιστα ο Wemby κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 1.500+ πόντους, 700+ ριμπάουντ, 250+ ασίστ, 250+ μπλοκς και 100+ τρίποντα στην πρώτη του σεζόν. Ασύλληπτος! Το μέλλον του ανήκει.

