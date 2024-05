Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μένει εκτός από το Game 6 των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (2-3). Επιστρέφει ο Ντέμιαν Λίλαρντ.

Ο Ντοκ Ρίβερς ανέφερε ότι η συμμετοχή των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ, στο κρίσιμο Game 6 ανάμεσα στους Ιντιάνα Πέισερς και τους Μιλγουόκι Μπακς, θα κρίνονταν λίγο πριν το τζάμπολ.

Έτσι και έγινε, με τον Giannis να μένει ξανά εκτός και τον Λίλαρντ να επιστρέφει.

Θυμίζουμε ότι ο Αντετοκούνμπο είναι εκτός από τις 9 Απριλίου και όλα δείχνουν πως αν υπάρξει Game 7 στοχεύει να είναι έτοιμος σε αυτό.

Αν οι Μπακς ηττηθούν η σεζόν τελειώνει ξανά πρόωρα, αφού και πέρσι είχαν αποκλειστεί στον 1ο γύρο από τους Μαϊάμι Χιτ.

