Ρίβερς για Αντετοκούνμπο - Λίλαρντ: «Η συμμετοχή και των δύο θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ»

Ο Ντοκ Ρίβερς μίλησε για τις πιθανότητες να αγωνιστούν τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ στο Game 6 με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Η συμμετοχή των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ κρέμεται από μία... κλωστή. Το τζάμπολ του αγώνα είναι στις 01:30, με τον Ντοκ Ρίβερς να παραδέχεται, μιάμιση ώρα πριν αρχίσει ο αγώνας, πως η συμμετοχή τους θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

«Ο Γιάννης είναι περισσότερο αμφίβολος από τον Ντέμιαν, αλλά και οι δύο έκαναν εξαιρετικές προπονήσεις σήμερα», είπε ο Ρίβερς, προτού συμπληρώσει πως ό,τι και αν γίνει, η συμμετοχή τους θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ.

Αμφότεροι θα κάνουν προθέρμανση, με τη σελίδα των Μπακς στο twitter να εμφανίζει την είσοδο του Λίλαρντ στο γήπεδο των Πέισερς, με πολιτική περιβολή.

Doc Rivers says both Damian Lillard and Giannis Antetokounmpo are still both game-time decisions



He said "Giannis is more doubtful than Damian, but both had great workouts today"