Η έναρξη της σειράς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ιντιάνα Πέισερς, πλησιάζει, αλλά ο Ντοκ Ρίβερς δεν ξέρει αν μπορεί να υπολογίζει στον Ντέμιαν Λίλαρντ για το Game 1.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να μπουν στην post season με προβλήματα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τα πρώτα ματς της σειράς του 1ου γύρου κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, με την πρόβλεψη για την ακριβή επιστροφή του να κρίνεται αμφίβολη.

Ωστόσο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ ήταν εκτός των προπονήσεων, τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν έχει κάτι νεότερο για τον Giannis, ο Λίλαρντ μπήκε στην προπόνηση των Μπακς, ωστόσο είχε περιορισμένο ρόλο, αφού ακόμα δεν είναι έτοιμος 100% να μπει σε κανονικό ρυθμό.

Η πρώτη αναμέτρηση Μπακς - Πέισερς είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/4) στις 02:00.

What did Damian Lillard do on the floor today?



Rivers: "All the skeleton stuff. All the walkthrough stuff. Some of the shooting. He got some work in." https://t.co/V5tJNMLbmh