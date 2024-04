O Tζρου Χόλιντεϊ συμφώνησε για τετραετή επέκταση με τους Σέλτικς έναντι 135 εκατ. δολαρίων.

Το καλοκαίρι που πέρασε ο Τζρου Χόλιντεϊ μετακόμισε στους Σέλτικς από τους Μπακς για να συνθέσει μια εντυπωσιακή πεντάδα με τους Γουάιτ, Μπράουν, Τέιτουμ και Πορζίνγκις. Και τώρα η Βοστώνη αποφάσισε να τον... δέσει.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Κέλτες συμφώνησαν σε τετραετή επέκταση αξίας 135 εκατ. δολαρίων με τον φοβερό περιφερειακό αμυντικό θέλοντας έτσι να του ανεβάσουν κι άλλο την ψυχολογία ενόψει των play off.

Φέτος ο Τζρου μετρά 12.5 πόντους κατά μέσο όρο, 5.4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ, δίνοντας και σημαντικές λύσεις στην άμυνα της Βοστώνης.

