Γουέστμπρουκ για Γιόκιτς: «Δεν είναι σαν εμένα, κανείς δεν είναι σαν εμένα»

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ μίλησε για τον Νίκολα Γιόκιτς και δεν θέλησε να τους συγκρίνουν.

Οι Κλίπερς πήραν τη ματσάρα κόντρα στους Νάγκετς, αφού ο τριπλός Γιόκιτς έχασε το σουτ που θα έδινε τη νίκη στο Ντένβερ. Ο Joker ήταν απολαυστικός με triple double και 36 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Μετά το τέλος του ματς o Γουέστμπρουκ απάντησε στο «triple double monster» δημοσιογράφου για τον Γιόκιτς και ο Ράσελ δεν το άφησε δίχως απάντηση.

Κανείς δεν είναι σαν εμένα. Κανείς, σταματήστε το αυτό. Κανείς δεν είναι σαν εμένα. Ο Νίκολα είναι φανταστικός παίκτης αλλά όχι σαν εμένα. Και εγώ δεν είμαι σαν αυτόν», ήταν τα λόγια του. Ο Γουέστμπρουκ έχει 198 triple double στην καριέρα του, ενώ ο Γιόκιτς βρίσκεται στα 128 και τον κυνηγάει!

Δείτε το video του δημοσιογράφου Τζόι Λιν

Russell Westbrook was asked about playing against Nikola Jokic who is a “triple-double monster” like him.



Russ: “Ain’t nobody like me. Nobody like me. We’re gon stop that right there. Nobody like me. Nikola is a hell of a player, but he’s not me, I’m not him…”



