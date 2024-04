Όπως όλα δείχνουν, ο Τζούλιους Ραντλ των Νικς δεν γλυτώνει το χειρουργείο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζούλιους Ραντλ των Νιου Γιορκ Νικς θα αναγκαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου στο NBA εξαιτίας του προβλήματος στον ώμο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος φόργουορντ, παρά την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό την εξάρθρωση στον δεξί ώμο που υπέστη στις 27 Ιανουαρίου, η αποκατάσταση δεν ήταν πετυχημένη και με αυτόν τον τρόπο πλέον η επέμβαση είναι μονόδρομος, αναγκάζοντάς τον να παραμείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν και την προσπάθεια της ομάδας του για τα Play Off.

Ο ίδιος τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 24 πόντους με 9,2 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35,4 λεπτά εντός παρκέ.

BREAKING: After two months of rehabilitation to attempt a return to the New York Knicks, All-NBA forward Julius Randle will undergo season-ending right shoulder surgery, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Yc6FJAPgp7