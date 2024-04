Ο Στιβ Κλίφορντ όπως όλα δείχνουν, το καλοκαίρι θα πάψει να είναι προπονητής των Σάρλοτ Χόρνετς, αναλαμβάνοντας πόστο στη διοίκηση της ομάδας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Στιβ Κλίφορντ με το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου θα αποσυρθεί από τα ηνία του πάγκου των Χόρνετς και θα προσπαθήσει να αναλάβει πόστο στη διοίκηση της ομάδας.

Ο 62χρονος έμπειρος προπονητής, ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας από τη Σάρλοτ στις 24 Ιουνίου του 2022, έπειτα από μία τριετία στους Ορλάντο Μάτζικ. Την περυσινή σεζόν ολοκλήρωσε τη χρονιά με 27 νίκες και 55 ήττες, τερματίζοντας στην 14η θέση της ανατολικής περιφέρειας ενώ φέτος βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη 13η θέση με ρεκόρ 18-57.

Ο ίδιος θα συνεχίσει για τα 7 εναπομείναντα ματς ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις ΗΠΑ, ανάμεσα στους πιθανούς διαδόχους του είναι οι τωρινοί βοηθοί προπονητών Τσαρλς Λι των Σέλτικς, Κέβιν Γιανκγ των Σανς αλλά και Τζόρντι Φερνάντεζ των Κινγκς.

ESPN Sources: Steve Clifford is stepping down as the Charlotte Hornets’ coach at the end of the season and working to finalize a front office role with the franchise. Clifford informed his assistants and players on Wednesday morning. pic.twitter.com/b8ADCn4gFO