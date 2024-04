Το ΝΒΑ έχει μεγάλα σχέδια για το επόμενο All Star Game και φοβερή κόντρα σε διαγωνισμό τριπόντων.

Μπορεί να έχουμε περίπου έναν χρόνο για το επόμενο All Star Game του ΝΒΑ, 16 Φλεβάρη στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά οι άνθρωποι της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη σχεδιάζουν από τώρα τα events.

Στο τελευταίο Αll Star Game είδαμε έναν διαγωνισμό τριπόντων μεταξύ του Στεφ Κάρι και της Σαμπρίνα Ιονέσκου, με τον σταρ των Γουόριορς να αναδεικνύεται νικητής. Σύμφωνα με το Σαμς Σαράνια το ΝΒΑ ετοιμάζει διαγωνισμό τριπόντων για το επόμενο All Star Game όπου ο Κάρι με τον Ιονέσκου θα κοντραριστούν με τον Κλέι Τόμπσον και την star του NCAA, Κέιτλιν Κλαρκ που πριν από λίγες ώρες προκρίθηκε στο δεύτερο σερί Final Four μετά τη νίκη της επί του USC και της Ρις.

Σίγουρα μια ωραία ιδέα και μένει να δούμε πότε θα ανακοινωθεί.

Shams Charania says Stephen Curry & Sabrina Ionescu vs. Klay Thompson & Caitlin Clark in a three-point contest at 2025 NBA All-Star weekend is “in the works.”



Is this something you want to see? Thoughts on the matchups? 🤔 pic.twitter.com/hTky6gUUF6