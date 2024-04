Ο Ραζόν Ρόντο έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο μπάσκετ. Aπό τα σημαντικότερα point guards της γενιάς του.

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό έγινε και για τον Ρόντο. Ο Ραζόν αποσύρθηκε από το μπάσκετ αφήνοντας μια λαμπρή καριέρα πίσω του. Ένας από τους κορυφαίους point guards της γενιάς του με πολλές ατομικές και ομαδικές διακρίσεις.

Πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2008 με τους Σέλτικς πλάι στον Πιρς, τον Γκαρνέτ και τον Άλεν, ενώ κατάκτησε τον τίτλο το 2020 στη φούσκα με τη φανέλα των Λέικερς πλάι σε ΛεΜπρόν και Ντέιβις. Ένας από τους δύο παίκτες στην ιστορία με τίτλο σε Λέικερς και Σέλτικς, δηλαδή τις δύο πιο επιτυχημένες ομάδες στο ΝΒΑ από άποψη τίτλων.

Έχει βρεθεί 4 φορές στο Αll Star Game, ενώ αποτελεί έναν εκ των σπουδαιότερων πασέρ της ιστορίας, όντας στην 15η θέση της σχετικής λίστας.

Έπαιξε σε Λέικερς, Σέλτικς, Κινγκς, Μάβερικς, Μπουλς, Πέλικανς, Χοκς, Κλίπερς, Καβαλίερς. Ήταν μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας (2010, 2011) δύο φορές στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα (2009, 2012). Έπαιξε σε 957 ματς και είχσε 9,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ, 7,9 ασίστ και 1,6 κλεψίματα κατά μέσο όρο στη λίγκα.

4x All Star and 2x NBA champion Rajon Rondo announces his retirement 🙏



(via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/ow5v4w9SHq