Η ιστορία του Τιμ Γκρόβερ, του γυμναστή που έβγαζε 3,35 δολάρια την ώρα και έφτασε στο σημείο να δουλεύει αποκλειστικά με το κορμί του Μάικλ Τζόρνταν.

Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με το μπάσκετ για να ξέρεις το όνομα του Μάικλ Τζόρνταν. Ο για πολλούς κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του μπάσκετ κι αυτός που «ανάγκαζε» εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο να στέκονται μπροστά από την τηλεόρασή τους για να παρακολουθούν τη δεκαετία το '90 τους αγώνες των Μπουλς, για να φτάσει στην κορυφή, είχε από πίσω του και μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνταν με το κορμί και τις προπονήσεις τους.

Ενας απ' αυτούς ο Τιμ Γκρόβερ. Λίγοι ξέρουν το όνομά του. Όμως, είναι ο άνθρωπος που εκτός από τον «Air» δούλεψε και πάνω στον Κόμπι Μπράιαντ, στον Ντουέιν Γουέιντ αλλά και άλλων αστεριών του ΝΒΑ, του NFL και του MLS.

Ο Γκρόβερ είναι αυτός που έπλασε και τελειοποίησε σώματα σπουδαίων αθλητών μετατρέποντάς τους σε τέλειες ανθρώπινες μηχανές.

Ο Γκρόβερ, έχει ινδική καταγωγή και οι γονείς του ονειρεύοντας το παιδί τους να γίνει γιατρός, καθώς κι οι ίδιοι εργάζονταν σε νοσοκομείο του Σικάγο μετά τη μετακόμισή τους από το Λονδίνο. Ωστόσο, το παιδί τους έγινε γυμναστής και αρχικά βρήκε δουλειά σ' ένα μικρό γυμναστήριο.

«Έβγαζα 3,35 δολάρια την ώρα τη δεκαετία του 1980. Αυτός ήταν ο ελάχιστος μισθός μου», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο «Jimmy Fallon Show».

Τότε, ήρθε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για να του αλλάξει τη ζωή. Στο εν λόγω άρθρο γινόταν αναφορά στο ότι ο Τζόρνταν είχε κουραστεί να υποφέρει από την αθλητικότητα και το πόσο δυνατά τον έπαιζαν οι Πίστονς όποτε έπαιζε απέναντί τους.

«Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, ούτε μηνύματα, έτσι έγραψα 14 γράμματα με το χέρι. Υπήρχαν 15 παίκτες στο ρόστερ των Μπουλς, αλλά δεν έγραψα στον Μάικλ. Ήταν ο καλύτερος. Δεν επρόκειτο να μου απαντήσει», θυμήθηκε ο Γκρόβερ, διηγούμενος την ιστορία του.

Ωστόσο, η μοίρα.... έκανε τη δουλειά της. Ενα από τα γράμματα έπεσε στα χέρια του «Air» και του κίνησε το ενδιαφέρον η πρόταση που ερχόταν από έναν εντελώς άγνωστο.

Ετσι προέκυψε η γνωριμία τους κι ο Τζόρνταν άρχισε να ακολουθεί την αντισυμβατική φιλοσοφία του Γκρόβερ, ο οποίος πέρασε μια δοκιμαστική περίοδος 30 ημερών ώστε να πείσει τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου για την εξία του. Τελικά, αυτή η συνεργασία κράτησε πάνω από 15 χρόνια.

«Είναι ένα μάθημα ότι οι καλύτεροι των καλυτέρων θέλουν πάντα να είναι καλύτεροι», λέει ο Γκρόβερ, στον οποίο ο Τζόρνταν απαίτησε απόλυτη αποκλειστικότητα. Όσο έπαιζε, δεν δούλευε με κανέναν άλλο παίκτη, ούτε καν για τους Μπουλς. Ο Γκρόβερ ήταν αποτελούσε την αποκλειστικότητα του Τζόρνταν.

«Οι προπονήσεις ήταν πολύ έντονες. Κάναμε τα πιο τρελά πράγματα», θυμάται ο εν λόγω γυναστής, ο οποίος έχει αποτυπώσει τις μεθόδους του σε δύο βιβλία: «Reelentless: From Good to Great to Unstoppable» και «Winning: The Unforgiving Race to Greatness».

