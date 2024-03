Οι Σίξερς παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Πολ Τζορτζ που το καλοκαίρι μπορεί να μείνει ελεύθερος.

Ο Πολ Τζορτζ έχει player option στο συμβόλαιο του με τους Κλίπερς, κάτι που σημαίνει πως από εκείνον εξαρτάται αν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι που έρχεται. Ο ρεπόρτερ των Σίξερς, Κιθ Πόμπεϊ τονίζει πως δεν δείχνουν διατεθειμένοι οι Κλίπερς να καλύψουν τις απαιτήσεις του PG13 για το νέο του συμβόλαιο και βάζει στην... εξίσωση τη Φιλαδέλφεια.

«Οι Σίξερς τσεκάρουν την κατάσταση του Πολ Τζορτζ, ελπίζοντας πως οι Κλίπερς θα τον αφήσουν να φύγει», ανέφερε. Πάντως το όνομα του Πολ Τζορτζ έχει παίξει και για την Ιντιάνα, την πρώτη ομάδα του παίκτη στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

The belief is that the Clippers are unwilling to meet Paul George's expectations for his next contract, per @PompeyOnSixers



“The Sixers are closely monitoring the situation, hoping the Clippers let George slip away.”



