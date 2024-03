Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για την ικανότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να χρησιμοποιεί το «σκριν του Βαρεζάο». Τι είναι αυτό; Οι απαντήσεις... εντός.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεκίνησε ένα φιλόδοξο podcast μαζί με την Τζέι Τζέι Ρέντικ και την ονομασία «Mind the Game». Και σε ένα επεισόδιο, αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τρόπο που χρησιμοποιεί την περίφημη κίνηση «το σκριν του Βαρεζάο».

Αυτή η κίνηση, την οποία εξέλιξε ο Βραζιλιάνος σέντερ των Κλίβελαντ Καβαλίερς αφορά την ικανότητά του να αλλάζει την κίνηση του σκριν που έκανε την τελευταία στιγμή. Και έτσι να δίνει πλεονέκτημα στον συμπαίκτη του.

«Είναι ο καλύτερος σε αυτή την κίνηση», είπε ο ΛεΜπρόν και συνέχισε: «Έχει την ικανότητα να φέρνει την άμυνα σε κατάσταση "ένας εναντίον ενός" και τότε ο γκαρντ κάνει την αλλαγή στο σκριν.

Ο Γιάννης θα είναι στην πλευρά, έτοιμος να κάνει την κίνησή του, και μόλις γίνεται η αλλαγή, τότε περνάει ανάμεσα και δεν υπάρχει κανείς εκεί. Και μόλις πάει στη θέση... εκτόξευσης, θα καρφώσει την μπάλα», είπε ο ΛεΜπρόν για τον Giannis.

