Όπως έκαναν γνωστό με επίσημη ενημέρωσή τους οι Σάρλοτ Χόρνετς, ο ΛαΜέλο Μπολ θα παραμείνει εκτός δράσης και θα χάσει το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου της σεζόν στο NBA.

Ο 22χρονος γκαρντ, δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί στον δεξί αστράγαλο και τον έχει κρατήσει μακριά από τα παρκέ εδώ και 29 αγώνες, με τον ίδιο όπως όλα δείχνουν να μην είναι σε θέση όπου θα μπορέσει να προλάβει κάποιο από τα εναπομείναντα 10.

Την τρέχουσα χρονιά, ο Μπολ όσο αγωνίστηκε είχε κατά μέσο όρο από 23,9 πόντους με 8 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ σε 32,3 λεπτά συμμετοχής.

