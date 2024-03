Οι Μιλγουόκι Μπακς εξέδωσαν ακόμα μία λίστα τραυματιών και αμφίβολων, ενόψει του αγώνα με τους Πέλικανς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποτελεί και πάλι μέρος της.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι για ένα ακόμα ματς στη λίστα των αμφίβολων των Μιλγουόκι Μπακς. Η αιτία είναι η τενοντοπάθεια που τον ταλαιπωρεί στον αριστερό μηρό, αλλά παρά τις ενοχλήσεις συνεχίζει να αγωνίζεται.

Ωστόσο, το όνομα του Giannis δεν είναι το μοναδικό της λίστας, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στους Πέλικανς (ξημερώματα Παρασκευής, 02:00). Σε αυτή βρίσκεται ο Κρις Μίντλετον (διάστρεμμα στο αριστερό πόδι), ο ΜαρΤζόν Μποτσάμπ (πρόβλημα στην πλάτη), ενώ ο Πάτρικ Μπέβερλι βρίσκεται επίσης στη λίστα των αμφίβολων, αλλά με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του.

Ο Μπέβερλι αποκάλυψε στο podcast του ότι έχει πρόβλημα με τους συνδέσμους στο δεξί καρπό του, κάτι που απαιτεί επέμβαση. Αν το κάνει, τότε αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, τόσο της κανονικής περιόδου, όσο και της post season.

