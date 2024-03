Ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ ετοιμάζεται να αποκτήσει τα παπούτσια που θα φέρουν το όνομά του.

Ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ διανύει μία απίθανη σεζόν. Σε προσωπικό επίπεδο είναι ανάμεσα στους υποψήφιους MVP, σε ομαδικό επίπεδο, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ βρίσκονται σταθερά στην πρώτη τριάδα της Δύσης, με ελπίδα να βρεθούν ακόμη και στο Νο1.

Ωστόσο, το καλοκαίρι ο Καναδός γκαρντ ετοιμάζεται να αποκτήσει και κάτι ακόμα. Το οποίο θα είναι εξαιρετικά προσωπικό. Μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ θα γίνει free agent στην αγορά των παπουτσιών.

Και το επόμενο, παχυλό, συμβόλαιο που θα υπογράψει (με όποια εταιρία τον... κερδίσει) θα περιλαμβάνει και τα δικά του παπούτσια.

Όταν συμβεί αυτό, ο Καναδός γκαρντ των Θάντερ θα μπει σε μία ελίτ λίστα παικτών που έχουν τα δικά του παπούτσια, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Τζέιμς Χάρντεν, ο Στεφ Κάρι, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο Τζα Μοράντ και άλλοι.

