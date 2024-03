Λου για Κλίπερς: «Είμαστε soft»

O Tάι Λου δεν δίστασε να κάνει κριτική στην ομάδα του, χαρακτηρίζοντας τη soft.

Οι Κλίπερς είναι πεσμένοι το τελευταίο διάστημα και βρίσκονται στο 44-27, κινδυνεύοντας να μείνουν εκτός πρώτης εξάδας στην Δύση και να μπουν στο... άγχος του play in.

Ο προπονητής της ομάδας, Τάι Λου θέλησε να ξυπνήσει την ομάδα του με τις δηλώσεις που έκανε, χαρακτηρίζοντας τη soft. «Έχουμε αυτή τη στιγμή ταυτότητα; Νομίζω ναι. Είμαστε soft», ήταν τα λόγια του.

H oμάδα του Λος Άντζελες προέρχεται από 2 σερί ήττες, ενώ έχει 4 νίκες και 6 ήττες στα 10 τελευταία ματς. Στηρίζουν πολλά στους Λέοναρντ και Τζορτζ και περιμένουν μια μεγάλη πορεία στα play offs, αναζητώντας τη για αρκετά χρόνια.

Ty Lue calls out the Clippers



“Right now do we have an identity? I think, yeah. We're soft.” 😳



(Via @TomerAzarly pic.twitter.com/kzLEVKyk1c