Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθούν οι Λέικερς κόντρα στους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι (01:30). Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση, αφού έχει πρόβλημα στο αριστερό του αστράγαλο. Στα πιτς για τους λιμνάνθρωπους παραμένουν οι Γουντ, Βάντερμπιλτ και Βίνσεντ, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντέιβις. Στον αντίποδα αμφίβολος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Φέτος ο ΛεΜπρόν έχει 25.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 8.1 ασίστ, πραγματοποιώντας ακόμα μια σπουδαία σεζόν στην καριέρα του, δείχνοντας πως είναι σαν το... παλιό καλό κρασί. Ασταμάτητος, αγέραστος!

BREAKING: LeBron James (left ankle) has been downgraded to OUT for tonight’s game against the Milwaukee Bucks.



