Ο Στεφ Κάρι δηλώνει έτοιμος να παίξει ακόμα περισσότερο αν χρειαστεί, για να φέρει τις απαιτούμενες νίκες στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όμως ο Στιβ Κερ δε συμφωνεί με την παραπάνω προσέγγιση.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται ξανά σε κρίση. Η ήττα από τους Τίμπεργουλβς τους έφερε με μόλις ένα νικηφόρο παιχνίδι από τους Χιούστον Ρόκετς στη 10η θέση της Δύσης και το μέλλον δεν είναι ευοίωνο. Μιας και η παρέα του Χιούστον τρέχει σερί οκτώ νικών και φαίνεται έτοιμη να προσπεράσει τους «πολεμιστές», που κινδυνεύουν σοβαρά πλέον να μείνουν εκτός play off.

Με τον Κάρι να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποτρέψει την ήττα απέναντι στους Τίμπεργουλβς, αλλά η υπερβολική του χρήση και το ότι όλα περνάνε από τα χέρια του, τον έφεραν ξανά χωρίς την απαιτούμενη ενέργεια στο φινάλε. Ο σταρ των Γουόριορς έχασε το κρίσιμο σουτ της ισοφάρισης στα 90'' πριν το τέλος και έτσι παρά τους 31 πόντους, δεν έκανε άλλη μια υπέρβαση.

«Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Κάθε παιχνίδι έχει σημασία. Πλησιάζουμε στο κάτω άκρο της βαθμολογίας, κανένας δε θα σηκώσει λευκή σημαία. Αν χρειαστεί να παίξω περισσότερα λεπτά, είμαι έτοιμος για αυτό» ανέφερε ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου, αμέσως μετά το φινάλε.

Steph Curry: “The situation will define itself pretty clearly. It is in real time. Every game matters. We’re inching closer to the other end of the standings. Nobody’s gonna wave the white flag. If that means playing more minutes, I’ll be ready to do that.” pic.twitter.com/om2Mm8hZal