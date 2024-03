Ο Ντομάντας Σαμπόνις φαίνεται πως έχει πάρει φόρα και δεν μπορεί να σταματήσει να κάνει το ένα double double πίσω από το άλλο.

Η δράση στο NBA δεν σταματάει ποτέ μέσα στη σεζόν. Άλλες ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει μία θέση στα Play off, άλλες έχουν αποκλειστεί ενώ οι περισσότερες συνεχίζουν να κυνηγούν την τύχη τους. Μία από αυτές είναι και οι Σακραμέντο Κινγκς όπου ανήκει ο Σάσα Βεζένκοβ και γράφει ιστορία ένας Λιθουανός ψηλός.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις μοιάζει ασταμάτητος τον τελευταίο καιρό, όντας ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της ομάδας του, με τον ίδιο μάλιστα να έχει πάρει αρκετές φορές την ομάδα «πάνω στις πλάτες του». Ο 27χρονος ψηλός των Κινγκς μετά και το τελευταίο ματς όπου σημείωσε 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, έφτασε συνολικά τα 53 σερί και ισοφάρισε την ιστορική επίδοση του Κέβιν Λοβ από τη σεζόν του 2010-2011 και θέλει πλέον μόλις ένα ακόμα ματς με double double ώστε να σπάσει το ρεκόρ με τα περισσότερα σερί ύστερα από την περίοδο του 1976-77.

Domantas Sabonis records his 53rd consecutive double-double and ties Kevin Love (2010-11) for the longest streak of consecutive double-doubles since 1976-77:



Kevin Love - 53 (11/22/10-3/11/11)

Domantas Sabonis – 53 (12/2/23-3/23/24) pic.twitter.com/vGfVKYap6q