Την επιστροφή του στα παρκέ βλέπει ακόμα πιο κοντά ο Σάσα Βεζένκοβ, που βρίσκεται στη λίστα των αμφίβολων για τους Σακραμέντο Κινγκς ενόψει της αναμέτρησης με τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μετράει αντίστροφα τις τελευταίες ημέρες για την επιστροφή του. Μία επιστροφή που πλησιάζει ολοένα και περισσότερο, με βάση και το injury report των Σακραμέντο Κινγκς, οι οποίοι αγωνίζονται με τους Τορόντο Ράπτορς στον Καναδά τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/3 - 01:30).

Ο Βεζένκοβ έχει μπει στη λίστα των αμφίβολων, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες τείνουν στο 50-50 σχετικά με το αν θα πατήσει παρκέ ή όχι. Για τον Βεζένκοβ το διάστρεμμα αποδείχθηκε επίπονο, καθώς έχει μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από έναν μήνα, συγκεκριμένα από τις 9 Φεβρουαρίου όταν και αγωνίστηκε απέναντι στους Νάγκετς.

