Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε το poster κάρφωμα της χρονιάς, «διέλυσε» τον Κόλινς (vid)

Ο Άντονι Έντουαρντς διέλυσε (σχεδόν στην κυριολεξία) τον Ζακ Κόλινς! Κάρφωσε στο πρόσωπό του και τον έστειλε εκτός αγώνα με συμπτώματα διάσεισης!

Ο Άντονι Έντουαρντς... πέταξε. Και εκεί που έφτασε, έχοντας την μπάλα στα χέρια του, δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να τελειώσει τη φάση με «κρότο».

Και το έκανε με τέτοιο τρόπο που... παρέσυρε το διαδίκτυο. Το εκκωφαντικό κάρφωμα που έκανε πάνω στην άμυνα του Ζακ Κόλινς «κατέλαβε» το timeline σε όλες τις πλατφόρμες στα social media.

Ένα κάρφωμα τόσο δυνατό, όπου ο Έντουαρντς χτύπησε στο χέρι. Και ο Κόλινς αποχώρησε από το ματς (!), αρχικά με συμπτώματα διάσεισης, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η διάγνωση ανέφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Έντουαρντς σάστισε όταν έβλεπε, μετά τη νίκη των Τίμπεργουλβς, τη φάση, εξηγώντας πως «αυτό είναι το καλύτερο κάρφωμα της καριέρας μου». Ενώ υπάρχει και ένα βίντεο, όπου φίλαθλοι του ζητούν τη φανέλα του, ωστόσο εκείνος με ένα σαρδόνιο χαμόγελο εξηγεί ότι θα τη δώσει στον Κόλινς!

“Can I have your jersey?”



Anthony Edwards: “I gotta give it to Collins.”



pic.twitter.com/8vKPNMvzLK