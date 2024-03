Με τον «Mad Max» σε τρελά κέφια, οι Σίξερς επικράτησαν 109-98 των Χόρνετς και προσπαθούν να διατηρηθούν σε τροχιά play off στην Ανατολή!

Οι Σίξερς (37-30) αναγκασμένοι να πορεύονται με πολύ σημαντικές, επικράτησαν των Χόρνετς (17-51) με 109-98, συνεχίζοντας να μαζεύουν νίκες για να μείνουν πάνω από το play-in.

Με τον Ταϊρίς Μάξεϊ πρώτα να ματώνει από την αγκωνιά του Μπράντον Μίλερ και τελικά να ολοκληρώνει με 30άρα, ώστε να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στην ομάδα του.

Elbow to the face? No problem for Tyrese Maxey.



Brandon Miller was ejected for a flagrant 2 on the play in the 3rd quarter of the Sixers matchup with the Hornets on Saturday night. pic.twitter.com/aahYcYwdVe