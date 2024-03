Όπως όλα δείχνουν, ο Κάιρι Ίρβινγκ θέλει να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την εθνική του ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος του NBA, Σαμς Τσαράνια, ο Κάιρι Ίρβινγκ θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ακόμα η ώρα για την τελική λίστα με τους παίκτες που θα αποτελέσουν την αποστολή των ΗΠΑ στο Παρίσι για το τουρνουά του μπάσκετ, να μοιάζει μακρινή, ωστόσο ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς φαίνεται ότι θέλει να «κατοχυρώσει» τη θέση του στο ρόστερ. Τη φετινή σεζόν ο ίδιος μετράει κατά μέσο όρο από 25,4 πόντους με 5,2 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

"I'm told Kyrie Irving has a deep desire to represent his country, represent the USA in the Paris Olympics this summer, he wants to be part of this team."@ShamsCharania on Kyrie Irving and Team USA.



📺: https://t.co/oxMs3CAEGu pic.twitter.com/ok81QPSLKC