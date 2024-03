Σημαντικό πλήγμα για τους Χοκς που θα χάσουν τον Σαντίκ Μπέι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Δυσάρεστα είναι τα μαντάτα για τους Χοκς. Ο Σαντίκ Μπέι υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Οι εξετάσεις έδειξαν το μέγεθος της ζημιάς του έμπειρου φόργουορντ.

Ο Μπέι θα είναι restricted free agent αυτό το καλοκαίρι, ενώ τη σεζόν που διανύουμε, μέτρησε 13.7 πόντους και 6.5 ριμπάουντ ανά ματς με τη φανέλα της Ατλάντα. Φέτος αγωνίστηκε σε 63 ματς, τα 51 ως βασικός και έδωσε πολλές λύσεις στα... γεράκια. Πέρυσι σούταρε με το εντυπωσιακό 40% τρίποντα, αλλά φέτος έπεσε στο 31.6%.

ESPN Sources: Atlanta Hawks F Saddiq Bey has suffered a season-ending torn left ACL. MRI revealed injury this morning. Bey — who’ll be a restricted free agent this summer — has averaged 13.7 points and 6.5 rebounds. pic.twitter.com/DlPmzV3lhj