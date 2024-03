Οι Πέισερς θα αναγκαστούν να παίξουν χωρίς τον Μπένεντικτ Μάθουριν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σημαντική απώλεια για τους Πέισερς. Ο Μπένεντικτ Μάθουριν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αφού θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να λύσει ένα πρόβλημα που έχει στον δεξί ώμο του. Αναμένεται να επιστρέψει στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου 2024-25.

Ο Μάθουριν έδινε πολλές λύσεις στην Ιντιάνα και φέτος, αφού είχε 14.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο. Ένα σημαντικό γρανάζι σε μία εκ των πιο fun to watch ομάδων της λίγκας. Το πρόβλήμα γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, αφού πριν λίγο καιρό οι Πέισερς έχασαν άλλον έναν σημαντικό περιφερειακό και εξαιρετικό σουτέρ, τον Μπάντι Χιλντ που πήγε στους Σίξερς.

ESPN Sources: Indiana Pacers G Bennedict Mathurin will undergo season-ending surgery to repair a torn labrum in his right shoulder. Mathurin — the 2024 Rising Stars MVP — averages 14.5 points. He’s expected to make a full recovery ahead of the 2024-2025 season. pic.twitter.com/DDv4TQiCO4