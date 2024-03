Ο Σακίλ Ο' Νιλ είναι η... προσωποποίηση του χαβαλέ και βάλθηκε να το (ξανα) δείξει στην εκπομπή του ΤΝΤ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Νάγκετς-Σανς.

Συγκεκριμένα ο θρύλος του ΝΒΑ είχε προβλέψει ότι οι Ντένβερ Νάγκετς θα κέρδιζαν τους Φοίνιξ Σανς. Και όχι μόνο το είχε προβλέψει αλλά είχε βάλει και στοίχημα ένα εκατομμύριο δολάρια με τον Τζαμάλ Κρόφορντ, ο οποίος βρισκόταν με τη σειρά του στην εκπομπή!

Τελικά ο Σακίλ έχασε το στοίχημα από τη στιγμή που οι Νάγκετς ηττήθηκαν από τους Σανς με 117-107 στην παράταση και έπρεπε να... πληρώσει το στοίχημά του. Προς έκπληξη όλων έβαλε πάνω στον πάγκο δεσμίδες από δολάρια, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι ήταν.... ψεύτικα! Και όχι μόνο ήταν ψεύτικά αλλά είχαν πάνω τη μορφή του.

«Δεν είπα ένα εκατομμύριο αληθινά δολάρια» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του «Σακ», με τον Κρόφορντ να του... πετάει τις δεσμίδες στο πρόσωπο.

Δείτε το απολαυστικό σκηνικό

"I didn't say a million real dollars!" @SHAQ tried to pay @JCrossover with Shaq bucks after saying Denver would beat Phoenix 💀 pic.twitter.com/XjDa2P0Oz9