Ο Κέβιν Ντουράντ το... πήρε προσωπικά στην παράταση και «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες το μομέντουμ των Νάγκετς, οδηγώντας τους Σανς στη νίκη μέσα στο Ντένβερ με 117-107.

Ματσάρα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και τελικός της Δυτικής Περιφέρειας. Τα είχε όλα. Ανατροπές, σασπένς και σπουδαίες εμφανίσεις από μεγάλους παίκτες.

Όπως συνηθίζουν να λένε οι Αμερικανοί «when the going gets tough, the tough get going», δηλαδή ότι στα δύσκολα αναλαμβάνουν δράση οι μεγάλες προσωπικότητες. Και το όνομα αυτού; Κέβιν Ντουράντ! Αν και στην 4η περίοδο ήταν αρκετά άστοχος, εκεί που χρειάστηκε το... πήρε πάνω του και φρόντισε να «σιγήσει» την «Ball Arena» του Κολοράντο.

Πέτυχε οκτώ πόντους από τους 15 πόντους της ομάδας του στην παράταση και ήταν εκείνος που «υπέγραψε» τη νίκη του Φοίνιξ, βάζοντας παράλληλα και «στοπ» στο σερί των 6 νικηφόρων αγώνων των Νάγκετς. Βέβαια το Ντένβερ πραγματοποίησε φοβερή ανατροπή από το -20 της 3ης περιόδου και έφτασε στο σημείο να έχει την ευκαιρία για το σουτ της νίκης, αλλά το floater του Γιόκιτς στο τέλος της κανονικής περιόδου δεν βρήκε στόχο.

Ο Ντουράντ είχε στο σύνολο 35 πόντους με 11/26 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γκρέισον Άλεν πρόσθεσε άλλους 28 πόντους με 8/12 τρίποντα. Μάλιστα ξεκίνησε το ματς έχοντας 8/8 έξω από τα 7.25 μέτρα αλλά αστόχησε στα τέσσερα επόμενα που επιχείρησε. Ο Μπιλ έβαλε και εκείνος την «σφραγίδα» του στο ματς με 16 πόντους.

Για τους γηπεδούχους Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς (25π., 16ριμπ., 5ασ.) ανέβασε την απόδοσή του από το δεύτερο ημίχρονο και μετά (σ.σ. στο α' μέρος είχε 9 πόντους με 2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ) , με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να σημειώνει 27 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ και τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να έχει άλλους 20 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-28, 50-65, 81-90, 102-102 (κ.α.), 107-117 (παρ.)