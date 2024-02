Μακριά από την ομάδα χιλιομετρικά, αλλά πάντα δίπλα στους Χιτ ο Τζίμι Μπάτλερ παρέα με τον Νίκολα Γιόβιτς παρακολούθησαν την αναμέτρηση κόντρα στους Κινγκς.

Τζίμι Μπάτλερ και Νίκολα Γιόβιτς έμειναν εκτός από την αναμέτρηση των Χιτ απέναντι στους Κινγκς. Παρόλα αυτά ο Αντεμπάγιο... καθάρισε για όλους, μιας και μετά την εκπληκτική του εμφάνιση υπέγραψε το «διπλό» για τους Χιτ.

Ωστόσο παρά την απουσία τους από το παρκέ, οι Μπάτλερ και Γιόβιτς έζησαν το παιχνίδι στα... άκρα. Ο Μπάτλερ πόσταρε ένα βίντεο στο Instagram όπου οι δυο τους παρακολουθούν την ώρα του φαγητού τους την αναμέτρηση.

Μάλιστα ο σταρ της ομάδας του Μαϊάμι στήριζε με τον τρόπο του όλους τους συμπαίκτες του, φωνάζοντας «Let's go Heat» και κάνοντας τον Γιόβιτς να ξεσπάσει σε γέλια.

So here’s Jimmy Butler and Nikola Jovic watching the Heat game tonight while on suspension LOL pic.twitter.com/mLNnkbRZru