Ντουράντ: «Όνειρο μου να επιστρέψω στο Σιάτλ και να... τρέξω την ομάδα»

O Kέβιν Ντουράντ έδειξε την αγάπη του για τους Σιάτλ Σουπερσόνικς και φανέρωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στην ομάδα.

Στους Σιάτλ Σούπερσονικς ξεκίνησε την καριέρα του ο Κέβιν Ντουράντ πριν η ομάδα μετακομίσει στην Οκλαχόμα το 2008. Ο σταρ των Σανς μίλησε στο Boardroom και έδειξε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Σιάτλ.

«Η ομάδα αυτή είναι ένα iconic brand για το ΝΒΑ. H αγορά χρειάζεται μια επιρροή από μια ομάδα σε αυτή την πόλη. Πιστεύω πως θα επιστρέψει στο ΝΒΑ το Σιάτλ. Θεωρώ πως θα είναι μέρος του expansion της λίγκας. Θα λάτρευα να... τρέξω την ομάδα και να την οδηγήσω ξανά αν επιστρέψει στο πρωτάθλημα. Όταν αποσυρθώ, θα ήταν όνειρο μου να επιστρέψω».

Σίγουρα μια ομάδα που θα ήταν ωραίο να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Κάποτε με τους Σούπερσονικς μάγευε το δίδυμο του Σον Κεμπ με τον Γκάρι Πέιτον, από τις πιο fun to watch ομάδες στο ΝΒΑ.

KD wants to be part of Seattle expansion team: 'I believe it will be back' https://t.co/teGaIvkUWj