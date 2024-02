Στους Φοίνιξ Σανς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Θάντεους Γιανκ.

Οι Φοίνιξ Σανς ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Θάντεους Γιανγκ, σε μία κίνηση που έχει ως σκοπό την προσθήκη εμπειρίας στο ρόστερ ενόψει της απαιτητικής συνέχειας για τα Play Off του NBA.

Ο 35χρονος φόργουορντ άρχισε τη φετινή σεζόν στους Τορόντο Ράπτορς, όπου και έπαιξε σε 23 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 5 πόντους με 3,3 ριμπάουντ. Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, των Σικάγο Μπουλς, των Ιντιάνα Πέισερς, των Μπρούκλιν Νετς, των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Welcome to the squad, Thad! pic.twitter.com/F3rhjA3nV6