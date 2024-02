Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, είχε συμβουλέψει τους Κλίπερς να πάρουν τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έχει γίνει ένας από τους μεγάλους αστέρες των Λος Άντζελες Κλίπερς, με τον ίδιο να δείχνει πως περνάει καλά μετά από αρκετό καιρό, έχοντας επί της ουσίας ρόλο πρωταγωνιστή.

Ένας από τους μεσάζοντες ώστε ο «Μούσιας» να φύγει από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και να πάει στην ομάδα της Καλιφόρνια, ήταν νυν προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος πρότεινε στους Κλίπερς να κινηθούν ώστε να αποκτήσουν τον Χάρνετν, όπως αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο ίδιος στο Clutch Points.

«Έκαναν διάφορα τηλεφωνήματα και ήμουν ένας από αυτούς που είπε ότι θα ήταν μία σπουδαία συμφωνία για αυτούς, επειδή σκέφτηκα ότι ο Χάρντεν θα ταίριαζε καλύτερα από ότι συνέβη στην ομάδα των Σίξερς.

Θωρώ πως είναι το τέλειο δέσιμο εκεί πέρα. Είμαστε ένα πρωτάθλημα. Συζητάμε μεταξύ μας. Έκαναν ερωτήσεις και είπα τη γνώμη μου από νωρίς».

