Ο Αϊζάια Στιούαρτ των Πίστονς, υπάρχει πιθανότητα να παίξει κανονικά κόντρα στους Πέισερς, παρά τη σύλληψή του πριν από λίγες ημέρες.

Όπως μεταφέρει το The Athletic, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του για την επίθεση στον Ντρου Γιούμπανκς, ο Αϊζάια Στιούαρτ θα μπορούσε να αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση των Ντιτρόιτ Πίστονς με αντίπαλο τους Ιντιάνα Πέισερς.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το δικαστήριο για τα όσα έγιναν στις 14 Φεβρουαρίου, είναι προγραμματισμένο για την ίδια ημέρα του αγώνα, ωστόσο ο 22χρονος ψηλός δεν θα χρειαστεί να έχει φυσική παρουσία και θα εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του.

Ο λόγος όπου ο Στιούαρτ είχε συλληφθεί και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ήταν η επίθεση προς τον Ντρου Γιούμπανκς πριν το ματς των Πίστονς με τους Σανς, στον χώρο του πάρκινγκ.

New info from @TheAthleticNBA on the Isaiah Stewart-Drew Eubanks incident:



Isaiah Stewart could be available to play until the legal process is over. He doesn't have to be physically present for Feb. 23 court date. He was never placed in jail.



More:https://t.co/YJnKs499zf