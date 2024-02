Ο παίκτης των Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ, συννελήφθει αλλά έιναι ξανά ελεύθερος μετά την επίθεση στον Γιούμπανκς των Σανς.

Λίγο πριν την αναμέτρηση του NBA ανάμεσα στους Φοίνιξ Σανς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο παίκτης των γηπεδούχων, Ντρου Γιούμπανκς δέχθηκε επίθεση στα αποδυτήρια από τον σέντερ των φιλοξενούμενων, Αϊζέια Στιούαρτ.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος συνελήφθη με την κατηγορία της επίθεσης από την τοπική αστυνομία και ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αφέθηκε ελεύθερος.

Για την ιστορία, οι Σανς επιβλήθηκαν των Πίστονς με 116-100.

Phoenix Police statement on Isaiah Stewart: "Stewart was arrested for assault and issued a citation and released. The investigation remains active." https://t.co/wB1QiGn5lM