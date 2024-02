Ο Καρμέλο Άντονι βρέθηκε πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Ντουέιν Γουέιντ φιλοξένησε στο podcast του, τον Καρμέλο Άντονι, ο οποίος αποκάλυψε ότι ήταν πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από τους Λος Άντζελες Λέικερς τη σεζόν 2010 με 2011.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ ήταν παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς, η ομάδα του είχε αρχικά συμφωνήσει ώστε να γίνει ανταλλαγή με τους Λαμάε Οντόμ και Άντριου Μπάινουμ. Η προοπτική των Νιου Γιορκ Νικς προέκυψε όταν τελικά οι Νάγκετς αποφάσισαν να μην δώσουν έναν πρωτοκλασάτο τους παίκτη σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους της Δύσης.

Τελικά αφού ο ίδιος κατάλαβε ότι η πόρτα των Λέικερς είχε «κλείσει», ζήτησε να γίνει κάτοικος της Νέας Υόρκης, όπου και παρέμεινε έως και το 2017 ενώ η στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από την Καλιφόρνια, ήρθε στο τέλος της καριέρας του, την περίοδο του 2021 με 2022.

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Η συμφωνία είχε κλείσει με τους Λέικερς. Εγώ και ο Νένε για τον Λαμάρ Οντόμ και Μπάινουμ. Αυτή η συμφωνία είχε κλείσει. Δεν σκέφτηκα ποτέ τη Νέα Υόρκη... Όταν χάλασαν τελικά τη συμφωνία είπα ότι αφού δεν με θέλετε στη Δύση, θα με στείλετε στην Ανατολή. Στείλτε με στη Νέα Υόρκη».

Denver Nuggets had a deal done to send Carmelo Anthony to the Lakers in 2011😳



"The deal was done with the Lakers. Me and Nenê for Lamar Odom and Bynum. That deal was done. I never thought about New York… When they turned that deal down, now it's like: Oh, y'all don't want me… pic.twitter.com/7z0EeX4Mzo