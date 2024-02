Τον Ράιαν Ρόλινς προσθέτουν με two way συμβόλαιο στη... μηχανή τους οι Μιλγουόκι Μπακς.

Στην προσθήκη ενός ακόμα γκαρντ προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς. Ο Ράιαν Ρόλινς υπέγραψε με τα «ελάφια» two way συμβόλαιο και αποτελεί το νέο τους απόκτημα, μετά και τον Ντανίλο Γκαλινάρι.

Ο 21χρονος, ύψους 1.91μ. γκαρντ και συμπαίκτης πλέον του Γιάννη Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Εκεί αγωνίστηκε για 10 παιχνίδια σκοράροντας 4.1 πόντους μαζί με 1.1 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Ο Ρόλινς είχε γίνει Draft το 2022 από τους Ατλάντα Χοκς αλλά αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στους Γουόριορς ενώ πέρασε αρκετό διάστημα στην G-League.

