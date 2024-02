Ο Αντεμπάγιο θα παίξει στη θέση του τραυματία Εμπίντ στο All Star Game.

Ο Τζόελ Εμπίντ δεν βρίσκεται θέση ώστε να αγωνιστεί καθώς ταλαιπωρείται από έναν σοβαρό τραυματισμό στο πόδι του, κάτι το οποίο όμως δεν αποθάρρυνε τους οπαδούς του NBA από το να τον ψηφίσουν ώστε να λάβει συμμετοχή στο All Star Game.

Όπως ήταν φυσικό ωστόσο, ο ίδιος δεν πρόκειται να παίξει οπότε και ο προπονητής της ομάδας της Ανατολής και των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Bam Adebayo getting announced as the Eastern Conference starting center 🔥pic.twitter.com/mQj7xjjFg6