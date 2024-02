Οι Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους τόσο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όσο και τον Ντέμιαν Λίλαρντ στην αναμέτρηση κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς (03:00).

Οι Μιλγουόκι Μπακς μετρούν επιστροφές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Ντέμιαν Λίλαρντ αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για την αποψινή αναμέτρηση απέναντι στους πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς (03:00).

Ο Giannis ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα στο δεξί γόνατο, ενώ ο Λίλαρντ υπέστη ένα διάστρεμμα. Ο πρώτος δεν έχει χάσει κανένα ματς, αλλά τον τελευταίο καιρό είναι συνεχώς στη λίστα των αμφίβολων.

Ενώ ο δεύτερος έχασε δύο αναμετρήσεις, αλλά επέστρεψε στο πιο πρόσφατο ματς, στη νίκη απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Here is the Bucks injury report for tonight's game against the Denver Nuggets in Milwaukee:



Giannis Antetokounmpo - probable (right knee patellar tendinitis)

Damian Lillard - probable (left ankle sprain)



Khris Middleton - out (left ankle sprain)