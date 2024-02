Υπόκλιση Ντουράντ σε Κάρι: «Ο καλύτερος στη θέση του, παίκτης Top-5 όλων των εποχών»

Ο Κέβιν Ντουράντ παρά την απογοήτευση της ήττας έβγαλε το... καπέλο στον Στεφ Κάρι χαρακτηρίζοντάς τον παίκτη που ανήκει στο Top-5 όλων των εποχών στο NBA.

Οι Σανς πίστευαν ότι έχουν τη νίκη στα χέρια τους αλλά υπολόγισαν χωρίς τον Στεφ Κάρι. Ο σταρ των Γουόριορς εκτέλεσε από το... σπίτι του για τρεις σε ένα τρελό buzzer beater νίκης.

Κάτι που φυσικά ανάγκασε τον πρώην συμπαίκτη του, Κέβιν Ντουράντ να υποκλιθεί σε εκείνον. Παρά την απογοήτευση για την ήττα των Σανς, ο KD αποθέωσε τον Στεφ στις δηλώσεις του.

«Ο καλύτερος όλων στη θέση του, παίκτης Top-5 όλων των εποχών» ήταν τα λόγια του Ντουράντ, σε ένα δείγμα σεβασμού για τον Κάρι. Οι δυο τους υπήρξαν συνοδοιπόροι στους Γουόριορς από το 2016 έως το 2019, κατακτώντας τους τίτλους του 2017 και του 2018.

“Greatest ever at his position, top 5 player of all time” - KD has high praise for Steph ❤️ pic.twitter.com/truJIjYnbJ