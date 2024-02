Ο Κάιλ Λάουρι θα φύγει από τους Χόρνετς ώστε να πάει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κάιλ Λάουρι θα εξαγοράσει το υπόλοιπο του συμβολαίου του με τους Σάρλοτ Χόρνετς ώστε να συνεχίσει σε άλλη ομάδα το υπόλοιπο της σεζόν.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται πολύ κοντά στο να πάει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον 37χρονο γκαρντ να αναμένεται να προσφέρει βοήθεια στην περιφέρεια της ομάδας.

Τη φετινή σεζόν, ο Λάουρι έχει κατά μέσο όρο 8,2 πόντους ενώ παράλληλα μοιράζει 4 ασίστ και μαζεύει 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σε 28 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

ESPN story on six-time All-Star G Kyle Lowry agreeing on a contract buyout and committing to join his hometown 76ers for rest of season https://t.co/hYmfjWmCgP