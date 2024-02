Ο Βασίλιε Μίτσιτς αλλάζει... γειτονιά, από την Οκλαχόμα, στη Σάρλοτ, αφού συμπεριλήφθηκε στην ανταλλαγή του Γκόρντον Χέιγουορντ.

Η ανταλλαγή του Γκόρντον Χέιγουορντ στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ είχε και... παράταση! Στα αρχικά ανταλλάγματα είχαν συμπεριληφθεί οι Τρε Μαν και Ντέιβις Μπέρτανς (μαζί με μία επιλογή από τον 1ο γύρο του Draft του 2024.

Ωστόσο, στη συνέχεια, για να βγουν τα... κουκιά, στο πακέτο μπήκε και ο Βασίλιε Μίτσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ είχε υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών με τους Θάντερ, αξίας 23.6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, στη σεζόν έχει αγωνιστεί σε 30 αγώνες, μετρώντας 12 λεπτά σε μέσο όρο και μόλις 3.3 πόντους, 0.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

