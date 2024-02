Ο Πουλ θα θέλει να ξεχάσει το ματς των Γουίζαρντς με τους Καβς.

Πριν το ξεκίνημα της σεζόν, ο Πουλ έκανε πολλές δηλώσεις, όμως δεν δικαιώνει τις προσδοκίες, τόσο εκείνος όσο και η ομάδα του.

Κόντρα στους Καβς, ο Πουλ ήταν άφαντος και έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις της καριέρας του. Είχε 0/5 σουτ, 0/4 τρίποντα στην ήττα της Γουάσινγκτον. Πλέον έχει παραπάνω ματς με λιγότερους από 5 πόντους (4) παρά 30άρες (3), κάτι που δείχνει και την κακή σεζόν του.

Mάλιστα οι φίλαθλοι των Γουίζαρντς δεν άντεξαν και τον γιούχαραν μετά από ένα άστοχο τρίποντο.

Δείτε το video

Wizards fans had boos for Jordan Poole, who went scoreless tonightpic.twitter.com/MT6aFvysdI