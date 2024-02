Τρέι Γιανγκ και Σκότι Μπαρνς θα αντικαστήσουν τους Τζούλιους Ραντλ και Τζοέλ Εμπίντ στο All Star Game.

Πριν λίγο καιρό είχαν γίνει γνωστοί οι βασικοί της Ανατολής, αλλά και της Δύσης για το All Star Game του ΝΒΑ. Από την Ανατολή είχαμε τους Λίλαρντ, Χαλιμπέρτον, Τέιτουμ, Αντετοκούνμπο και Εμπίντ. Στον αντίποδα θα ξεκινήσουν οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντόντσιτς, ΛεΜπρόν, Ντουράντ και Γιόκιτς.

Αργότερα ανακοίνωθηκαν οι ρεζέρβες, με τους Τζέιλεν Μπράνσον, Ταϊρίς Μάξεϊ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Πάολο Μπανκέρο, Τζέιλεν Μπράουν και Τζούλιους Ραντλ να είναι εκλεκτοί της Ανατολής.

Στον αντίποδα τη Δύση θα εκπροσωπήσουν οι Ντέβιν Μπούκερ, Άντονι Έντουαρντς, Στεφ Κάρι, Πολ Τζορτζ, Καουάι Λέοναρντ, Άντονι Ντέιβις και Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Πλέον το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους αντικαστάτες των τραυματιών Τζοέλ Εμπίντ και Τζούλιους Ραντλ. Έτσι στο All Star Game της Ιντιανάπολις θα βρεθούν οι Τρέι Γιανγκ, αλλά και Σκότι Μπαρνς.

Atlanta Hawks guard Trae Young has been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacement on the Eastern Conference team for the 2024 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/0r6FTtbpjg