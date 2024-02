Με φανέλες που θα έχουν πάνω τους δόση από... Κόμπι Μπράιαντ θα αγωνιστούν κόντρα στους Νετς οι Λέικερς, την ημέρα που θα αποκαλυφθεί το άγαλμα προς τιμήν του θρύλου της ομάδας.

Οι Λέικερς υποδέχονται τους Ντένβερ Νάγκετς τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε μια ιστορική ημερομηνία για το franchise και τον θρύλο της ομάδας, Κόμπι Μπράιαντ. Η 8/2/24 -από τους αριθμούς που φορούσε εκείνος- θα αποτελέσει ημερομηνία ορόσημο, μιας και θα γίνουν τα εγκαίνια του αγάλματος του Κόμπι στο Staples Center.

Μάλιστα απέναντι στους πρωταθλητές, οι Λέικερς θα φορέσουν φανέλες «Black Mamba», τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου Κόμπι απέναντι στους πρωταθλητές.

Ακόμα δεν έχει βγει το σχέδιο που θα φοράνε ο ΛεΜπρόν και η παρέα του, αλλά αναμένεται να είναι εντυπωσιακό σχέδιο που θα αρέσει αρκετά στους φίλους των «λιμνανθρώπων».

