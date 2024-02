Η συλλογή των έξι παπουτσιών που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στα ματς που έκλεισαν τους έξι τίτλους της καριέρας του, πουλήθηκε, δημιουργώντας νέο ρεκόρ!

Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει να πουλάει! Με τη μονάδα μέτρησης να ορίζεται σε εκατομμύρια δολάρια. Πριν από μερικούς μήνες, στο Οίκο Δημοπρασιών Sotheby's έφτασε μία απίστευτη συλλογή, με το όνομα «Δυναστεία», με έξι παπούτσια από τους τελικούς που αγωνίστηκε στα ισάριθμα πρωταθλήματα που κατέκτησε!

Όλα τα παπούτσια είναι υπογεγραμμένα από τον MJ. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε, με τον... νικητή να καταβάλλει 8.023.800 δολάρια για να τα κάνει δικά του.

Τα αντικείμενα ανήκαν στον πρώην υπεύθυνο επικοινωνίας των Σικάγο Μπουλς, Τιμ Χάλαμ.

Το ποσό αποτελεί ρεκόρ για την αγορά φορεμένων παπουτσιών. Αν το ποσό... σπάσει σε έξι κομμάτια, τότε κάθε παπούτσι πουλήθηκε έναντι 1.33 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τα τοποθετεί στο Top-5 των πιο ακριβώς υποδημάτων.

BREAKING: One Michael Jordan game-used shoe from all six of his NBA title clinching games (91-93, 96-98), all signed by Jordan, has sold at @Sothebys for $8,023,800.



The lot was consigned by a collector who bought the set from former Bulls PR director Tim Hallam. pic.twitter.com/7s67RqIkH3