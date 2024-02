Χωρίς τους σταρ τους θα παίξουν οι Λέικερς κόντρα στους Σέλτικς (02:30).

Ήταν δύσκολη η αποστολή των Λέικερς κόντρα στους Σέλτικς (02:30) μέσα στη Βοστώνη και πλέον είναι ακόμα δυσκολότερη. Οι λιμνάνθρωποι θα παίξουν το κλασικό ντέρμπι του ΝΒΑ (δύο ομάδες με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία) χωρίς τους δύο σταρ τους.

Δεν θα αγωνιστεί τόσο ο ΛεΜπρόν Τζείμς όσο και ο Άντονι Ντέιβις. O Unibrow ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον αχίλλειο και από σπασμό στο αριστερό ισχύο. Ο Βασιλιάς έχει θέμα στον αριστερό του αστράγαλο που δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί.

Πλέον οι Κέλτες του Τέιτουμ και του Μπράουν γίνονται το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη. Άλλωστε μιλάμε και για την ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Ανατολής.

