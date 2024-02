Το ΝΒΑ τιμώρησε τους Σίξερς με πρόστιμο 75.000 δολαρίων για το ματς κόντρα στους Νάγκετς και την απουσία Εμπίντ.

Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν είχε αγωνιστεί στο ματς των Σίξερς με τους Νάγκετς. O Σαμς Σαράνια ανέφερε πως το ΝΒΑ θα ερευνήσει την απόφαση των Σίξερς να έχουν τον Καμερουνέζο εκτός στην αναμέτρηση με το Ντένβερ.

«Ο Εμπίντ δεν ήταν στο injury report 15 λεπτά πριν το τζάμπολ και σίγουρα αυτό είναι κάτι που η λίγκα πρέπει να ερευνήσει», ήταν τα λόγια του. Το ΝΒΑ όπως φαίνεται έβγαλε την απόφαση και επέβαλε πρόστιμο 75.000 δολαρίων στους Σίξερς για την απουσία του ηγέτη της ομάδας από το ματς κόντρα στο Ντένβερ, επειδή δεν βρισκόταν στο injury report 15 λεπτά πριν το τζάμπολ. Όμως δεν επέβαλε κάποιο επιπλέον πρόστιμο, αφού ήταν επιβεβαιωμένος ο τραυματισμός του.

The NBA has fined the Philadelphia 76ers $75,000 for violation of injury reporting regarding Joel Embiid’s absence Saturday vs. Denver. But no violation of player participation policy due to Embiid’s confirmed injury.