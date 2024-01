Ο Τζοέλ Εμπίντ τραυματίστηκε στο γόνατο και αγχώνει τους Σίξερς για τη σοβαρότητα του τραυματισμού, μετά τη «μάχη» εδάφους-εδάφους με τον Κουμίνγκα.

Άσχημα ήταν τα νέα για τους Σίξερς και τον Τζοέλ Εμπίντ. Η Φιλαδέλφεια ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για να αντιμετωπίσει τους Γουόριορς αλλά περίπου 4 λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης, ο Εμπίντ αποχώρησε πιάνοντας το γόνατό του και γεμίζοντας αγωνία τους πάντες.

Σε μία ανύποπτη φάση όπου πάλεψε για την κατοχή με τον Κουμίνγκα, με τους δύο να πέφτουν στο παρκέ, ο Εμπίντ ήταν αυτός που χτύπησε. Ο Κουμίνγκα έπεσε άτσαλα πάνω του και ο ψηλός των Σίξερς έπιασε το γόνατό του δείχνοντας ότι πονάει αρκετά.

Φυσικά και δε συνέχισε στην αναμέτρηση με τις επόμενες ώρες να αναμένονται κρίσιμες στο στρατόπεδο των Σίξερς. Πέραν της υγείας του Εμπίντ που βέβαια προέχει και είναι πάνω από όλα, μένει να φανεί κατά πόσο αυτός ο τραυματισμός υπάρχει πιθανότητα να τον βγάλει εκτός πιθανότητας MVP, αν δε συμπληρώσει τα παιχνίδια που χρειάζεται.

Joel Embiid is down in serious pain…Hope he is OK. 🙏



pic.twitter.com/hXwILLiuhT