Ο Στέφεν Κάρι και η Σαμπρίνα Ιονέσκου θα αναμετρηθούν σε διαγωνισμό 3 πόντων... από διαφορετικές όμως γραμμές.

Όπως είχε γίνει γνωστό τις περασμένες ημέρες, ένας από τους κορυφαίους σουτέρ στην ιστορία του NBA, Στεφ Κάρι, θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχα κορυφαία σουτέρ του WNBA, Σαμπρίνα Ιονέσκου σε διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game της Ιντιανάπολις, από τις 16 μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου.

Το NBA γνωστοποίησε μάλιστα το φορμάτ που θα χρησιμοποιηθεί. Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος θα διαγωνιστεί εκτελώντας από τη γραμμή και τη μπάλα που χρησιμοποιεί το ΝΒΑ, με την αντίπαλό του να εκτελεί από την απόσταση και τη μπάλα που χρησιμοποιεί το πρωτάθλημα του WNBA.

Συνολικά θα υπάρξουν 4 θέσεις αλλά και μία 5η όπου όλες οι μπάλες θα αξίζουν όσο η «money ball».

