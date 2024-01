Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει όρεξη εντός και εκτός παρκέ, οι Μιλγουόκι Μπακς υπέταξαν τους Πέλικανς και οι φίλοι τους απόλαυσαν δωρεάν κοτομπουκιές.

Το παιχνίδι των Μπακς με τους Πέλικανς εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό μονόλογο. Τα «ελάφια» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπροστάρη μέσω 30άρας έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ και φυσικά έκαμψαν την αντίσταση των Πέλικανς από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Κάτι που έκανε τον Γιάννη ιδιαίτερα χαρούμενο και ορεξάτο στον πάγκο. Η παράδοση στα γήπεδα του NBA για δωρεάν κοτομπουκιές μόλις χαθεί ένα ζευγάρι βολών είναι γνωστή. Ο Μάρσαλ αστόχησε σε ένα ζευγάρι και έτσι οι φίλοι των Μπακς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το δωρεάν γεύμα τους.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μη χάνει την ευκαιρία για το... δικό του. Ο Greek Freak πήρε το κινητό μιας φίλης των Μπακς στα courtseats για να προλάβει να σκανάρει το QR Code, δείχνοντας τον ζήλο του να τρέξει να προλάβει και να απολαύσει τις κοτομπουκιές του.

Giannis scanning the QR code to get his free wings after the Pelicans miss two free throws pic.twitter.com/J2ZTQxCmLB